Morador em situação de rua sofre overdose na frente da Aleac e morre

O morador em situação de rua Kleberson Vieira da Silva, de 26 anos, sofreu um mal súbito em via pública na frente da AssemblEia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), situada na rua Arlindo Porto Leal, no Centro de Rio Branco, e morreu dentro da ambulância na tarde deste domingo, 29.

Segundo informações da Polícia, Kleberson estava perambulando pela rua, quando fez uso de entorpecente e sofreu uma overdose. Populares ao verem o morador de rua sangrando pela boca, iniciaram uma massagem cardíaca.

A ambulância do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos colocaram Kleberson dentro da viatura, fizeram os procedimentos na tentativa de reanimar o morador em situação de rua, mas ele não resistiu e morreu.

O corpo de Kleberson foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. A causa da morte só será confirmada após 30 dias, no laudo cadavérico.