Força-tarefa do IML chega ao local do acidente para retirar corpos das vítimas

Uma força-tarefa do instituto Médico Legal, órgão ligado a Polícia Civil do Acre, chegou por volta das 10h da manhã deste domingo, 29, para retirar os restos mortais das 12 pessoas que estavam no avião Caravan da empresa A.R.T Táxi Aéreo, do Amazonas, que caiu e explodiu logo após decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco. Pelo menos 12 peritos foram acionados para o trabalho. Alguns deles estavam de folga.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar e os bombeiros controlaram as chamas para evitar que o fogo se alastrasse na região de mata. A expectativa é que a temperatura baixe para que seja possível trabalhar no local.

Na lista de telefones para contato, não há nenhum número com DDD 68, do estado Acre.

Os restos mortais devem ser retirados e serão levados para o IML para possível identificação.

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, deverá chegar no Acre nas próximas horas para iniciar a apuração do caso sobre as causas do acidente.