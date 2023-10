Ex-marido ataca mulher durante discussão e a fere a golpes de faca em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Adriana de Araújo Orué, de 34 anos, foi ferida a golpe de faca na tarde deste domingo, 29, dentro de uma residência situada na Avenida Sabiá, Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Adriana estava em casa quando o seu ex-marido invadiu o local e começaram uma discussão. O agressor tomou posse de uma faca e desferiu quatro golpes que atingiram a vítima, na cabeça, costas e duas perfurações no abdômen. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Adriana ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém o quadro clínico da paciente pode se agravar devido as duas perfurações no abdômen.

Policiais Militares estiveram no local do crime, colheram as características do ex-marido de Adriana e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.