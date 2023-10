Co-piloto do avião que caiu no Acre havia sido pai há um mês

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O acidente que vitimou 12 pessoas em Rio Branco, no Acre, na manhã deste domingo, deixou o Brasil de luto. Oito homens, incluindo piloto e co-piloto, três mulheres e um bebê de um ano e sete meses perderam a vida. Um caso, porém, é especialmente mais triste. O co-piloto Kleiton LIma de Almeida, de 39 anos, havia se tornado pai há um mês.

Natural de Iranduba, no interior do Pará, Kleiton ainda vivia na cidade com a família. Em suas redes sociais, ele publicava fotos com a criança, além de atividades que costumava desenvolver, como jiu-jitsu e ciclismo. Ele deixa a companheira Anny Trindade.

A aeronave modelo Caravan caiu logo após a decolagem. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas. As causas do acidente serão investigadas.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a empresa ART está em situação regular para a prestação de serviços de táxi aéreo. Segundo a autarquia, a aeronave do acidente também estava em situação regular.

Veja a lista dos 12 mortos no acidente

Cláudio Atílio Mortari – piloto

Kleiton Lima Almeida – copiloto

Clara Maria Monteiro – passageira, criança de um ano e sete meses

Ana Paula Melo – passageira, mãe do bebê Clara Maria

José Marcos Epifânio – passageiro

Edineia de Lima – passageira

Jamilo Maciel – passageiro

Antônio Cleudo Epifânio – passageiro

Raimundo Nonato Melo – passageiro

Alexsander Bezerra – passageiro

Francisco – passageiro

Antonia Elizangela – passageira

