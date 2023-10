Avião que caiu e explodiu no Acre e matou 11 pertence a empresa do Amazonas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A aeronave Caravan, da fabricante norte-americana Cessna Aircraft, caiu em Rio Branco após decolar com 11 pessoas do Aeroporto Internacional de Rio Branco. O avião, com capacidade para 11, estava com a sua capacidade máxima quando logo após decolar caiu numa região de mata próxima à pista e explodiu. A explosão deve ter sido ocasionada devido o tanque de combustível estar cheio. O intinerário do Caravan era a cidade do Envira, no interior do Amazonas.

O ac24horas apurou que a aronave tem como proprietário o empresário Paulo Jones da Cruz Flores e estava sob operação da A.R.T Taxi Aéreo LTDA. O ano de fabricação do avião é de 1993 e o seu modelo é 208B.

Leia também:

URGENTE: Avião Caravan cai em Rio Branco, explode e 11 pessoas morrem

Avião cai em Rio Branco

Logo após a queda e a morte do piloto, co-piloto e nove passageiros, a reportagem teve acesso a imagens de arquivo da aeronave. Na aviação, o modelo é considerado um dos mais seguros para se operar.

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, deverá chegar no Acre nas próximas horas para iniciar a apuração do caso.