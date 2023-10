Santa Rosa e Jordão entre os 11 municípios brasileiros mais jovens do País

O Acre tem dois municípios entre os 11 com menores índices de envelhecimento do País. Segundo o IBGE, Jordão e Santa Rosa do Purus tem, respectivamente, 6,55% e 7,68% de índice de envelhecimento, abrigando portanto uma população muito jovem.

“O Índice de Envelhecimento representa o número de pessoas com 65 anos e mais de idade em relação a um grupo de 100 crianças de zero a 14 anos”, explica o IBGE.

Santa Rosa do Purus, por exemplo, registra população com idade média de 17 anos, a 2a menor do País, perdendo apenas para Uiramutã, em Roraima, onde a idade mediana é de apenas 15 anos. Jordão tem idade média de 18 anos.

Os dados são um extrato do Censo 2022 e foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE.