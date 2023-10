142 pessoas com 100 anos ou mais vivem no Acre, aponta levantamento do IBGE

Eles correspondem a 0,1% da população do Acre, o menor grupo etário do Estado. Os centenários, acreanos que tem 100 anos ou mais de idade, chegaram ao número de 72 homens e 70 mulheres – 142 pessoas no total -espalhados pelos 22 municípios.

Os dados são do IBGE, e eles mostram ainda que com uma área de 164.173 quilômetros quadrados o Acre tem uma densidade demográfica de 5,06 habitantes por km2.

São 415.332 homens e 414.686 mulheres no Estado, um total de 830.018 habitantes.

O aumento da população de 65 anos ou mais em conjunto com a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%, evidenciam o franco envelhecimento da população brasileira.

“Ao longo do tempo a base da pirâmide etária foi se estreitando devido à redução da fecundidade e dos nascimentos que ocorrem no Brasil. Essa mudança no formato da pirâmide etária passa a ser visível a partir dos anos 1990 e a pirâmide etária do Brasil perde, claramente, seu formato piramidal a partir de 2000. O que se observa ao longo dos anos, é redução da população jovem, com aumento da população em idade adulta e também do topo da pirâmide até 2022”, analisa a gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Izabel Marri.