Telefone dos bombeiros em Cruzeiro do Sul está fora do ar; moradores devem ligar no 193

O telefone do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul está fora do ar. Em caso de necessidade, ao invés do 193, as pessoas devem ligar para o 190, da Polícia Militar, para que o atendimento seja direcionado para a corporação. O anúncio do defeito foi feito nesta sexta-feira, 27.

“A linha 193 está em manutenção “, citou a Assessoria de Comunicação da corporação em Cruzeiro do Sul, que não se referiu à previsão de retomada do atendimento pelo seu próprio canal de comunicação.

Nos últimos dias, os Bombeiros de Cruzeiro do Sul têm recebido muitas chamadas. Foram 3 incêndios em 15 dias e 16 ocorrências no vendaval desta quarta-feira, 25.

5 meses fora do ar

O 193 do Corpo de Bombeiros ficou fora do ar, de setembro de 22 até março deste ano. O problema foi causado por uma descarga elétrica em uma das torres do sistema.

190 é atendido em Rio Branco

Desde 2019 as ligações feitas para o 190 da Polícia Militar feitas em Cruzeiro do Sul são atendidas em uma central de Rio Branco, que repassa as informações para o o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, de Cruzeiro, que aciona as equipes locais.

Já as chamadas para o 193 eram atendidas em Cruzeiro do Sul mas agora com a manutenção, tanto as chamadas para os Bombeiros como para a Polícia Militar passam a ser atendidas na capital, que repassa as demandas para as devidas correções para os devidos procedimentos.