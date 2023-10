Roraima tem a população mais jovem do país, aponta IBGE

Roraima é o estado brasileiro com o maior percentual de população jovem. É o que apontam os números do Censo 2022. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (27) os dados sobre faixa etária, que revelam um envelhecimento da população do Brasil, tendência contrária a de Roraima: o total de idosos com 65 anos ou mais no Brasil saltou de 14.081.477 em 2010 para 22.169.101 em 2022. O aumento é de 57,4%.

Em Roraima, 29,2% dos moradores têm até 14 anos. É o estado com a maior proporção de crianças. Também registra o menor percentual de idosos. A faixa etária acima dos 65 anos representa apenas 5% da população roraimense. A idade mediana no estado é 26 anos, nove a mais do que a idade mediana nacional.

Os novos dados mostram que as regiões do país com a maior proporção de idosos com 65 anos ou mais são o Sudeste (12,2%) e o Sul (12,1%). De outro lado, a população mais jovem, envolvendo crianças com até 14 anos, é mais expressiva no Norte (25,2% do total de moradores) e no Nordeste (25,2% do total de moradores). O Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados do país com o maior percentual de população idosa. Além de Roraima, Amazonas (27,3%) e Amapá (27%) fecham o pódio dos estados com a população mais jovem..

Fonte: FolhaBV