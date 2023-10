Passageiros da linha do Mocinha reclamam de demora de mais de uma hora no Terminal

Usuários da linha de ônibus que atende os moradores do bairro Mocinha Magalhães procuraram o ac24horas para denunciar que o tempo de espera no Terminal Urbano chega a durar mais de uma hora.

Além da demora para conseguir “pegar” o ônibus, a população que mora no bairro reclama ainda da superlotação e das condições dos veículos.

“Estou com quase duas horas esperando o ônibus aqui no Terminal. É uma barbaridade o que fazem com a gente, todos os dias é isso. Não pode acontecer, nós somos seres humanos e isso é desumano. Ônibus quebrado e lotado demais. Pedimos providência”, reclama Leonardo da Silva, no fim da tarde, ao voltar do trabalho.

O ac24horas procurou a RBTrans, responsável pela fiscalização do transporte público na capital acreana. Conforme Benício Dias, superintendente do órgão, as planilhas de serviço não mostram atrasos, mas garantiu que vai apurar. “Nós temos uma planilha que aponta que são 20 minutos de intervalo entre um ônibus e outro, mas já determinei que nossa diretoria responsável pela fiscalização do transporte coletivo investigue e se for confirmado tempo de espera acima do permitido, vamos adotar as providências cabíveis”, disse.