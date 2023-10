Epitaciolândia decreta situação de calamidade pública devido à risco no abastecimento de água

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, assinou nesta quinta-feira, 26, decreto de calamidade pública no município localizado na região do Alto Acre.

A prefeitura justifica o decreto por conta da possibilidade de colapso no abastecimento de água. Conforme o documento, a escassez hídrica tem provocado seca no Igarapé Encrenca, de onde é retirada a água que abastece a população. Mais de 18 mil pessoas, moradores de Epitaciolândia, estão sendo atingidas.

Além da situação de calamidade pública, a prefeitura também instaurou um Gabinete de Crise, com a participação da Defesa Civil, Secretaria de Administração, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito, para discutir as medidas necessárias para amenizar a situação de dificuldade enfrentada pela população.

Com o decreto de calamidade pública, a prefeitura fica dispensada de realizar licitação para contratar bens, prestação de serviços e obras relacionadas à situação excepcional.

A validade do estado de calamidade pública em Epitaciolândia tem validade pelos próximos 30 dias.