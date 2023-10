Boi, viatura da PM e carro de passeio se envolvem em acidente na BR-364 e caem em ribanceira

Uma viatura da Polícia Militar do Acre e um carro de passeio se envolveram em um incidente na manhã desta sexta-feira, 27, no quilômetro 6 da BR-364 no sentido Sena Madureira/Rio Branco. Um boi também estava na cena, mas não está claro qual a relação do animal com o acontecido.

Segundo informações do jornal Yaco News, nenhum dos ocupantes dos veículos se feriram com gravidade. Uma guarnição da Polícia Militar em Sena Madureira foi acionada para preservar a cena. A assessoria da Polícia Militar disse que ainda busca informações sobre o caso.