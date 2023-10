Bocalom e Neném trocam farpas em primeiro encontro após rejeição de empréstimo

No primeiro encontro entre o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o presidente da Câmara de Vereadores Raimundo Neném, após a rejeição unânime dos vereadores ao Projeto de Lei Complementar em que a gestão municipal solicitava empréstimo e R$ 340 milhões na última quinta-feira, 26, prefeito e vereador trocaram farpas, mas saíram abraçados da reinauguração de uma Unidade de Saúde da Família no bairro Triângulo Novo, no segundo distrito da capital, reduto eleitoral de Neném.

Ao chegar no local do evento, Bocalom tentou tratar o assunto com discrição, lamentando a não aprovação do empréstimo e atribuindo o fato ao momento. “A política é feita de momentos e estamos vivendo um momento. É questão de dar tempo ao tempo”, disse. Ele negou que o vereador João Marcos Luz, líder da prefeitura na Câmara, e o secretário Valtim José da Silva, da Casa Civil, tenham agido de maneira truculenta na tratativa com os vereadores que questionavam a legalidade do pedido de empréstimo. “Jamais quis embates e truculências, sempre peço que tratem com tranquilidade para evitar problemas. Esse momento vai passar”.

Já o vereador Raimundo Neném, chegou ao evento negando que haja elementos políticos na negativa dos vereadores à proposta da prefeitura. “Negamos porque o parecer da procuradoria foi negativo, então estamos acompanhando o jurídico da casa”.

O vereador depois apontou falha da gestão executiva no diálogo com o parlamento. “O executivo é que tem que parar de exonerar aliados. Os vereadores vem ajudando o prefeito, mas quando o jurídico diz que é ilegal não tem o que fazer e aconteceu o que aconteceu. É conturbado, mexeram no que estava seguro [disse se referindo à base], tem que ser rápido para que o sangramento não seja maior ainda, acho que com habilidade política é possível reverter essa situação, e não com representante de prefeito acusando vereador de fazer balcões de negócios”.

No interior da unidade de saúde que estava sendo inaugurada, Raimundo Neném elogiou a gestão municipal, mas citou as divergências e impôs condições para a continuação da parceria. “Não queremos deixar um homem desse de braços cruzados, mas pra isso precisamos de pessoas que tenham habilidade para conversar com os colegas. Estou com seis campanhas que lhe ajudo, vou lhe ajudar novamente, ainda está em tempo de reverter o processo, com conversa o senhor vai tirar essa tristeza do coração. Tire essa tristeza do seu coração, o senhor sabe do que estou falando”, pediu.

Em resposta ao discurso do vereador, Tião Bocalom foi duro. Começou dizendo que já estava feliz. Depois, afirmou que está sofrendo com ameaça de impeachment:”Eu fico triste é de ficar ouvindo ameaças de impeachment. Meu amigo, não tenho medo de impeachment. Não tô fazendo nada errado. Será que é porque não aceito corrupção, que querem me impeachmentmar? Não vem com ameaça, que aqui não tem. O problema que está acontecendo, ele [Neném] sabe. Uma coisa é falar bonito na frente do povo, outra coisa é atuar nos bastidores e eu sei o que está acontecendo. Não vou entrar em jogo, meu negócio e trabalhar direitinho. Tenho 70 anos, não tenho mais como aguentar pegar cadeia, nem fazer coisa errada”.