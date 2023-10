Trabalhador cai do telhado e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

O trabalhador rural Jeferson Nogueira de Albuquerque, de 41 anos, sofreu uma queda de altura na tarde desta quinta-feira, 26, em uma fazenda situada na Estrada do Barro Vermelho, no ramal da Piçarreira, e foi parar no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Jeferson estava ajeitando o telhado da área da casa de um fazendeiro que havia destelhado na última chuva com vento, quando inesperadamente caiu de uma altura de 5 metros. Na queda, o trabalhador bateu a cabeça e desmaiou.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e estabilizaram o paciente, em seguida Jeferson foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Segundo o Médico do SAMU, Jeferson sofreu uma fratura no braço esquerdo e um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) moderado.