Polícia conclui que não houve colisão no acidente que matou motorista na avenida Ceará

A Polícia Civil concluiu que não houve colisão de veículos no acidente que vitimou fatalmente o trabalhador Antônio Ribeiro do Nascimento, de 57 anos, na avenida Ceará, em Rio Branco, no dia 2 setembro.

Informações preliminares davam conta de que um carro branco havia atingido Antônio Ribeiro na traseira de sua moto, lançando-o contra o canteiro central da avenida. O motorista do carro teria se evadido. No entanto, após análise da perícia técnica e dois meses de investigação, concluiu-se que o motorista da moto se chocou com o canteiro após tentar se desviar de uma colisão iminente com o carro visto nas imagens que circularam em redes sociais na época e nesta tentativa, a moto se desequilibrou lançando o homem ao chão, causando nele ferimentos graves que o levaram a morte. Além disso, a forte chuva no momento do acontecido pode ter sido fator contribuinte para o acidente.

O motorista do carro, que foi apontado no início das investigações por testemunhas como responsável pela colisão, prestou depoimento ao delegado Judson Barros, responsável pelo caso. Ao delegado, ele informou que não percebeu o acidente e por isso não parou para prestar socorro. Mesmo assim, o motorista responderá na justiça por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Com informações de Yaco News.