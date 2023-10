Nível do Rio Acre baixa quase 20 centímetros e preocupação com trafegabilidade aumenta

Com a seca severa provocada pela estiagem prolongada e a ocorrência de chuvas esporádicas em outras regiões do estado que acabam influenciando no nível, o Rio Acre vive uma verdadeira “gangorra” na capital acreana.

Em uma semana, o nível do Rio Acre em Rio Branco chegou a apresentar oscilação de cerca de 30 centímetros. O principal problema enfrentado pela população ribeirinha é a dificuldade para o escoamento da produção agrícola. Quem mora em comunidades onde há uma deficiência de ramal ou que a “viagem por água” é mais rápida tem tido dificuldade em comercializar seus produtos, já que o nível do rio muito baixo compromete a navegação de barcos muito carregados.

Um exemplo da oscilação rápida do rio pode ser verificada nesta quinta-feira, 26. A medição divulgada pela Defesa Civil informa que o manancial está com 1,56m. O nível é 16 centímetros menor do que o registrado ontem no mesmo horário. Para a navegação em um rio com “pouca água” como é o Rio Acre atualmente, a baixa é significativa.

“Infelizmente, estamos dizendo isso a cada dia, vivemos um ano atípico e nossa previsão é que o nível do Rio Acre só recupere seu volume de água normal para o período no mês de dezembro”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana.