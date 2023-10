Governo de Roraima credencia ambulantes para a Expoferr 2023

A Secretaria Estadual da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação (SEADI) do Governo do Estado de Roraima, anunciou a abertura do credenciamento para ambulantes que vão trabalhar na 42ª EXPOFERR 2023.

As inscrições serão realizadas nesta sexta-feira, 27, e na segunda-feira, 30 de outubro, das 8h às 13h, no auditório do Palácio da Cultura Nenê Macaggi, na Praça do Centro Cívico, em Boa Vista. Para a inscrição, é necessário apresentar documentos como identidade, CPF ou CNPJ, comprovante de residência e, no caso de pessoa jurídica, o cartão de Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

O sorteio que definirá os contemplados será realizado no dia 1º de novembro, e os espaços serão disponibilizados a partir do dia 9 de novembro. O edital completo, com todas as informações sobre inscrição, documentação necessária e detalhes sobre os espaços disponíveis, pode ser acessado através do site oficial do governo ou diretamente na SEADI.

O evento ocorrerá entre os dias 14 e 18 de novembro no Parque de Exposição “Dandãezinho”. Segundo a coordenadora da Seadi para a Expoferr Show 2023, Angelita Vogel, as pessoas cadastradas deverão atender às normas de segurança do edital.

“Os espaços estarão disponibilizados aos contemplados a partir do dia 9 de novembro. E durante o evento, a fiscalização também estará presente reforçando os cuidados necessários com a alimentação”, destacou.

Quem pode se inscrever

Durante cinco dias, a Expoferr Show movimentará o comércio, indústria, cultural, ciência e tecnológica na expansão do agronegócio, incluindo cursos, palestras, mostras de maquinários agrícolas, leilões, rodeios, provas equestres, rodadas de negócios, sustentabilidade e inovação potencializando a produtividade roraimense.

Segundo o edital, pessoas físicas e jurídicas interessadas poderão se inscrever para a exploração de comércio em diferentes áreas do parque, entre elas praças de alimentação, estandes no Shopping Country, barracas secundárias, espaços para food trucks, veículos tipo lanchonete gourmet, além de áreas destinadas a brinquedos e parque de diversões. Há também espaços reservados para portadores de necessidades especiais.

Taxa de Inscrição

Os espaços serão distribuídos através de um sorteio público entre os inscritos, de forma gratuita menos para os espaços nas Praças de Alimentação 01 e 02, onde os interessados pagarão uma taxa de inscrição de R$500,00. A seleção visa garantir uma distribuição justa e imparcial, respeitando os princípios de isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Higiene e Segurança

Um dos pontos destacados no edital é a preocupação com a higiene e segurança tanto dos vendedores quanto dos consumidores. Os contemplados deverão participar de uma palestra sobre higiene, manipulação de alimentos e uso correto dos espaços concedidos. Além disso, o edital estabelece várias proibições e obrigações, como a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e a exigência de uso de acessórios de higiene pelos manipuladores de alimentos.

A SEADI e o Governo do Estado de Roraima destacam que o objetivo é proporcionar uma experiência segura e agradável para todos os participantes da EXPOFERR, além de oferecer oportunidades de negócios para empreendedores locais e fomentar a economia da região.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Estadual da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação de Roraima.