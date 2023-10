Compensação mineral para o Acre é de R$ 6,5 mil em outubro

A Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuirá até esta sexta-feira (27) o montante de R$ 441.369.232,91 aos estados e municípios produtores minerais. O valor é referente à cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) arrecadada no mês de setembro de 2023 e que está sendo distribuída regularmente em outubro.

O Governo do Acre recebe R$ 1.307,47 e três municípios do Estado também fazem jus: Senador Guiomard (R$ 2.715,48), Rio Branco (R$ 1.771,21), Cruzeiro do Sul (R$ 743,17). No total, a compensação ao Acre é de pouco mais de R$6,5 mil.

Do total a ser distribuído no País, R$ 88.273.848,13 vai para os Estados e o Distrito Federal e R$ 353.095.384,78 para 2.154 municípios.

Os estados que mais receberam recursos da CFEM foram Pará (mais de R$ 39 milhões) e Minas Gerais (mais de R$ 35 milhões).

Entre os municípios produtores que mais receberam royalties da mineração estão Parauapebas (PA), com cerca de R$ 76,5 milhões, Canaã dos Carajás (PA), com R$ 59 milhões, e Itabirito (MG), com pouco mais de R$ 17,1 milhões recebidos.