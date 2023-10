Presidente do TJAC abraça novo desembagador Raimundo Nonato e alerta: “muito será cobrado”

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, discursou ao magistrado Raimundo Nonato da Costa Maia durante sessão plenária que terminou na tarde desta quarta-feira, 25, com a escolha do Juiz de Direito para ocupar o cargo de desembargador na corte, em substituição ao ex-desembargador Pedro Ranzi, que se aposentou em 2022.

“Parabenizo o doutor Raimundo Nonato, que possa estar ciente de que muito será exigido, para além, muitas vezes, do que se pensa”, disse Regina Ferrari.

Regina Ferrari ainda destacou a importância da disputa do certame mesmo pelos candidatos que não ficaram na lista tríplice do pleito: “é preciso ter coragem. Sabemos que só temos uma vaga, ficamos alegres por escolher um colega, mas ficamos tristes ao mesmo tempo porque seis não foram escolhidos, apesar de valerem muito. A colocação não reflete em nada o valor de vocês e nem deve servir de desistímulo, porque outras oportunidades virão. Continuem firmes e fortes, todos possuem mérito”.

Além da presidente do Tribunal, todos os outros 10 desembargadores parabenizaram Raimundo Nonato, que foi votado pela grande maioria.

A segunda posição da lista tríplice geral é ocupada pelo magistrado Clóvis Cabral. Em terceiro lugar, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi. Esta lista é importante porque caso os mesmos candidatos se repitam por três vezes em três concorrências seguidas, são automaticamente empossados em caso de vacância na corte.