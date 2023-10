No Acre, agência Paiakam cancela passagem aérea de cliente uma semana antes de casamento

Uma cliente denunciou por meio do Instagram a empresa Paiakam Turismo, estabelecida em Rio Branco, por subitamente desmarcar uma passagem às vésperas do embarque. No relato, a jovem diz que seria madrinha do casamento de uma amiga e que fez toda uma preparação para o momento especial, com vestido pronto e hotel reservado na cidade destino.

A consumidora afirma na publicação que faltava apenas uma semana para a viagem quando a empresa cancelou a passagem. “Não honraram com a palavra e simplesmente sumiram”, assegurou.

Nos comentários feitos na postagem, outras pessoas alegam ter tido passagens canceladas pela mesma empresa, algumas tendo sido reembolsadas e outras não.

A reportagem tentou obter o contato da cliente que aparece na publicação reclamando do prejuízo sofrido, mas não obteve êxito até o fechamento desta nota.

Por meio de comunicado, as advogadas Vanessa Paes e Rayane Araújo, representantes jurídicas da empresa que possui 14 anos de mercado acreano, se manifestaram sobre os fatos narrados pela cliente.

De acordo com as informações prestadas, desde meados de agosto de 2023, a fornecedora a quem a Paiakam repassava os valores integrais das passagens passou a parar de emitir as mesmas.

Ao saber dos cancelamentos, a empresa alega que procurou a citada fornecedora que pediu prazo para fazer os estornos das passagens e seguiu fazendo acordos com os clientes prejudicados até onde pôde.

A Paiakan afirma ainda que após a ocorrência de ameaças de agressões, teve que encerrar os atendimentos físicos, porém segue trabalhando remotamente com outros fornecedores em busca de arcar com todos os prejuízos dos clientes.

Confira a íntegra da nota enviada ao ac24horas:

Comunicado

Prezados clientes, a PAIAKAM TURISMO, empresa que possui 14 anos no mercado acreano, vem por meio desta manifestar-se quanto ao acontecimentos em comento.

Insta informar que desde meados de Agosto de 2023, a fornecedora de passagens NL CONSOLIDADORA, fornecedora há 10 anos, a qual a PAIAKAM repassava todos os valores integrais das passagens passou a parar de emitir as mesmas.

A PAIAKAM ao saber dos cancelamentos procurou a referida fornecedora que pediu prazo para fazer os estornos das passagens.

A PAIAKAM seguiu fazendo acordos com os clientes prejudicados até onde pôde, mesmo tendo sido totalmente prejudicada e descapitalizada pela NL CONSOLIDADORA.

Após recebimentos de ameaças de agressões a empresa teve que encerrar os atendimentos físicos.

Porém ainda encontra-se trabalhando de forma remota com outros fornecedores sérios em busca de arcar com todos os prejuízos dos clientes.

Bem como, a PAIAKAM estará acionando no judiciário por todo o prejuízo causado à sua reputação, e danos materiais, causados pela fornecedora.

Atenciosamente,

Jurídico da PAIAKAM Turismo.

Vanessa Paes e Rayane Araújo, advogadas.

O ac24horas também tentou entrar em contato com a fornecedora citada pela Paiakam Turismo, mas não conseguiu resposta até o fechamento desta nota. Assim que houver um posicionamento da NL Consolidadora este material será atualizado ou uma nova nota será dada com os esclarecimentos porventura prestados.