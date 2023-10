Lista dos locais de prova do vestibular da Universidade Estadual de RR é publicada

Os candidatos do vestibular da Universidade Estadual de Roraima (UERR) já podem conferir os locais de prova do seletivo de 2024. A lista foi publicada nesta quarta-feira (25) no site da instituição, na aba de Comissão Permanente de Concursos e Vestibular (CPCV).

Para acessar o cartão de local de prova e orientações é necessário acessar a área individual do candidato acompanhado do CPF e senha já cadastrados no ato da inscrição. A prova do vestibular da UERR 2024 será aplicada neste domingo, dia 29 de outubro a partir das 9h.

A universidade orienta que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência para evitar problemas com a localização da sala. Na ocasião, é necessário a apresentação de um documento com foto.

Mais informações e detalhes sobre o processo seletivo está disponível no edital, localizado na guia de Vestibular, da Comissão.

Fonte: FolhaBV