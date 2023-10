Juiz Raimundo Nonato diz que foi eleito desembargador graças ao trabalho em equipe

O magistrado Raimundo Nonato da Costa Maia, que foi escolhido por maioria para ocupar a décima segunda cadeira de desembargador no Tribunal de Justiça do Acre em sessão nesta quarta-feira, 25, mencionou sua trajetória longa e árdua para chegar ao posto de maior honra do poder judiciário do estado.

Tarauacaense, Raimundo Nonato, tem passagens pelas comarcas de Mâncio Lima, Brasiléia e Rio Branco e começou a carreira no judiciário em 1996. Segundo ele, a conquista não é pessoal: “a parte pessoal é a de menos. Essa conquista é fruto de um trabalho que eu não faço sozinho. O juiz que não tiver bons auxiliares, servidores, assessores, pouco pode fazer. Eu me orgulho de ter uma equipe que está comigo há mais de 20 anos e tem se empenhado, então é um trabalho de equipe que eu pretendo trazer para o Tribunal para que possamos continuar merecendo o reconhecimento da população”.

O novo desembargador destacou a dificuldade do pleito, já que os outros seis concorrentes são, segundo Raimundo Nonato, extremamente competentes. “Mas fico feliz por me sagrar vencedor, é uma alegria. Agora é esperar a hora de contribuir com minha experiência”, disse.

A posse do desembargador deve acontecer em 30 dias.