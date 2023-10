Incêndio provocado por raio destrói casa e deixa idosos só com roupa do corpo no Acre

Um incêndio provocado por um raio destruiu completamente uma residência localizada no Ramal do Tufic, na Estrada Custódio Freire, em Rio Branco. Por sorte, o casal Francisco Alves Santigo, 67 anos, e Maria Gomes Santiago, 57 anos, que trabalham na zona rural, não estava em casa no momento do incidente.

O fogo destruiu tudo, deixando os idosos somente com a roupa do corpo. De acordo com informações de vizinhos, o caso aconteceu por volta de 15h30 dessa terça-feira, 23, quando um temporal atingiu a região da Estrada Irineu Serra.

“Ocorreu um relâmpago com um trovão muito forte, quando vimos a casa já estava pegando fogo. O tempo estava fechado e com muitos relâmpagos, seria arriscado tentar apagar, e por isso chamamos os bombeiros, que infelizmente nada puderam fazer para evitar a destruição total”, disse uma das testemunhas.

Segundo dona Maria Gomes Santiago, proprietária do imóvel, ela e o marido estavam trabalhando na zona rural na colheita de mandioca, já que segundo ela, Francisco Alves Santiago, o marido, não é aposentado. “Nós só soubemos da notícia. Perdemos tudo, desde a geladeira, camas, colchões, fogão, guarda-roupas, TVs. Absolutamente tudo, ficamos só com a roupa do corpo”, lamentou.