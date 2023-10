IAPEN diz que presos do CV não terão visitas até o fim da greve de fome

A direção do Instituto de Administração Penitenciária- Iapen, disse que em Rio Branco estão suspensas as visitas desta quarta-feira, 25, de familiares aos presos do Comando Vermelho, enquanto durar a greve de fome nos dois presídios da capital.

“Por medida de segurança tem suspensão nos blocos que estão em greve de fome, os blocos do CV”, citou o Instituto, por meio da Assessoria de Comunicação.

Nesta quarta-feira não há visitas programadas para o presídio Manoel Nery em Cruzeiro do Sul. A ida dos familiares à unidade prisional, está marcada para o sábado, 28 e domingo, 29, inclusive com a permissão de entrada de crianças e adolescentes.

A mesma regra, com relação aos blocos da facção, serão empregadas pelo Iapen: os presos faccionados e que estão em greve de fome, não terão direito a receber os familiares.

Em greve de fome desde segunda-feira, 23, os presos de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, reivindicam visita de 4 horas e acesso a televisão. Por enquanto o Tribunal de Justiça do Acre, não se manifestou sobre as demandas dos presos.