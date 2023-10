Em menos de 24 horas novo incêndio é registrado em Cruzeiro do Sul ; já são oito este ano

Na noite desta terça-feira, 24, uma casa localizada na Avenida Rio Juruá, no Bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, foi consumida por um incêndio. Segundo testemunhas, as chamas teriam começado em um ar-condicionado, logo depois de um estrondo do aparelho. Havia gente na casa, mas não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para controlar o fogo, mas a casa foi consumida pelas chamas.

É a segunda residência, que pega fogo em Cruzeiro do Sul, em menos de 24 horas. Na noite de segunda-feira, 23, no Bairro do Alumínio, a casa do policial militar, soldado José Eliandro Silva, ficou destruída depois que um curto-circuito na parte elétrica na cozinha, iniciou um incêndio. A família que ficou com a roupa do corpo está fazendo uma vaquinha para recuperar os bens.

Oito incêndios este ano

Desde o início deste até agora oito incêndios foram registrados em Cruzeiro do Sul. Alguns tiveram origem criminosa, outros por pane em parte elétrica e causas desconhecidas. Os três últimos casos aconteceram nos últimos dezesseis dias.

O último incêndio foi registrado na noite desta terça-feira,24, no Bairro Miritizal. Na segunda-feira, 23, o sinistro foi no Bairro do Alumínio, com perda quase total da casa e móveis de um militar. A causa pode ter sido problema na parte elétrica da casa.

No último dia 15, houve um incêndio em uma casa na Rua Djalma Dutra, no bairro do Colégio. Não houve vítimas.

Já no dia 8, uma casa foi incendiada na Rua 15 de Novembro, no Bairro do Cruzeirinho novo e a ex mulher do dono, foi acusada de ter iniciado o incêndio criminoso. Depois de iniciar o fogo, a mulher fugiu correndo para o Bairro Saboeiro, mas foi seguida de moto por um parente do dono da casa. O homem na moto arrastava a mulher pelos cabelos pelas ruas quando a Polícia Militar chegou e conseguiu resgata la e a levou para a Delegacia Geral de Polícia Civil. A causa teria sido o fim do relacionamento do casal.

Na zona rural também houve fogo. No dia 23 de agosto, um incêndio de grandes proporções no Ramal Zé Alves, zona rural de Cruzeiro, resultou em aproximadamente 2 hectares de cana-de-açúcar queimados e um prejuízo de cerca de R$ 20.000,00. A causa do incêndio é desconhecida.

No dia 15 de abril, uma casa localizada próxima à Praça de Alimentação, região central de Cruzeiro do Sul, pegou fogo. O local era utilizado por viciados para o consumo de drogas.

Em 30 de março, o Ecoponto de Cruzeiro do Sul, no Centro pegou fogo e as chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros com apoio de um caminhão pipa da prefeitura. No local, no Centro da cidade, a população deposita itens recicláveis como papelão, vidro e alumínio, que são recolhidos duas vezes por semana pela prefeitura e entregues em uma cooperativa. A estrutura ficou parcialmente destruída. O secretário de Meio Ambiente do município, Igor Neves, acredita em incêndio criminoso.

Já em 22 de março um incêndio foi registrado na Energisa do Acre, antiga Guascor, deixando dois funcionários com queimaduras de segundo grau.Eles foram levados para o Pronto Socorro do Hospital do Juruá.

De acordo com a tenente Daniela Marques, do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início na máquina geradora de energia. ” Foi uma possível pane elétrica”.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon, dá dicas de como as pessoas devem agir em caso de incêndio. ” É necessário desligar o disjuntor geral da casa e retirar carros das proximidades para evitar que pegue fogo e que atrapalhe a chegada do Corpo de Bombeiros “, citou