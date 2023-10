Edital publicado refere-se a concurso para o Ministério do Meio Ambiente e não para o ICMBio

Nota divulgada no começo da tarde desta quarta-feira, 25, pela Comunicação ICMBio, informa que o Edital nº 1/2023 publicado no Diário Oficial da União de hoje (25) na Seção III, no espaço destinado à publicidade dos atos oficiais do ICMBio, refere-se a concurso do Ministério do Meio Ambiente, não do Instituto Chico Mendes.

A publicação equivocada será corrigida no DOU. O Edital torna pública a realização de concurso para provimento de 98 vagas de analista ambiental no MMA.

“O ICMBio aproveita a oportunidade para chamar atenção para o prazo que termina amanhã (26), de apresentação para candidatos convocados na 10ª e última chamada do Concurso ICMBio 2022”, diz a nota.

Vários dos candidatos aprovados no certame ainda não se apresentaram nos locais de posse indicados na Portaria ICMBio 3237/2023, disponível no endereço eletrônico PORTARIA ICMBIO Nº 3.237, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 – PORTARIA ICMBIO Nº 3.237, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 – DOU – Imprensa Nacional.pdf. Um novo concurso para o Instituto deve ser lançado em 2024.