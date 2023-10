Comissão aprova que suspende cobrança de financiamentos dos produtores do Acre por 3 anos

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) aprovou com unanimidade na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) que visa apoiar e valorizar o setor agropecuário do estado do Acre.

Preocupado com a necessidade urgente de apoio aos produtores que sofreram com as alagações no início do ano, afetando pelo menos 27 comunidades rurais e causando perdas significativas, o deputado propôs a suspensão do pagamento de financiamentos obtidos no âmbito dos programas de crédito rural por 36 meses.

Essa medida visa aliviar o fardo das dívidas sobre os produtores rurais que foram prejudicados pelas enchentes e secas em 2023.

“Queremos fortalecer os produtores rurais do Acre, responsáveis por gerar riqueza e empregos para nossa região, eles estão enfrentando bravamente os desafios e dificuldades, infelizmente sem apoio do atual Governo Federal. O projeto representa um passo importante na direção do fortalecimento do setor agropecuário do estado, fundamental para nosso crescimento econômico. Ficamos felizes com a aprovação na Comissão, vamos lutar pela tramitação o mais rápido possível” disse o parlamentar.

O PL Nº 1513/2023 segue para tramitação nas comissões de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição e Justiça.