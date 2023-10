Após protestos em escola, SEE diz que instalação de ar-condicionado está em andamento

Na manhã desta quarta-feira, 25, pais e alunos da escola estadual de ensino fundamental Dr. Flaviano Flávio Batista, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, se manifestaram exigindo intervenção da Secretaria Estadual de Educação na situação da falta de ar-condicionado na unidade de ensino.

Segundo os pais, há meses foram retirados os ventiladores das salas de aula para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. Apesar de a instalação ter acontecido, os aparelhos nunca funcionaram como deveriam e o calor em algumas salas é tamanho que há relatos de que crianças tenham sido levadas a hospitais diante da insalubridade das salas.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação que se manifestou por meio de uma nota. A SEE afirmou que o processo de instalação dos equipamentos está em andamento e que o atraso ocorreu por conta da oscilação da rede elétrica, afirmando que espera concluir os trabalhos quanto antes, sem, no entanto, estipular uma data para o funcionamento do ar-condicionado.

Leia abaixo a nota da SEE

A Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esportes, no que diz respeito a situação na Escola Dr. Flaviano Batista, informa que o processo de instalação dos condicionadores de ar está em andamento, porém segundo a equipe de manutenção da Secretaria, houve um atraso na instalação por conta de uma instabilidade de energia na unidade. A oscilação da rede elétrica é causada pela alta nas temperaturas na região nos últimos meses, o que ocasiona o aquecimento da fiação e gera uma instabilidade de energia.

A equipe de engenharia elétrica do Departamento de Manutenção da SEE, realizou uma avaliação da rede elétrica no local, onde também já foi solicitado a ordem de serviço para instalação de uma subestação de energia na escola, equipamento que garante um melhor fluxo de energia na rede elétrica da unidade e, assim, a continuidade na instalação dos condicionadores de ar.

A Secretaria destaca ainda que tem trabalhado para solucionar o problema o quanto antes para que não venha prejudicar o ensino-aprendizagem dos estudantes.