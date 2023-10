Agricultor que matou esposa para não dividir patrimônio é julgado em Rio Branco

O Conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri julga desde as 8h30 desta quarta-feira, 24, no Fórum Criminal de Rio Branco, o agricultor Elton do Nascimento Pereira, de 49 anos, pelo crime de feminicídio. Ele é acusado de ter matado a tiros de espingarda sua própria esposa, Marli dos Santos, em março de 2019, na residência do casal, situada na Transacreana.

A motivação do crime seria o fato de Elton não aceitar dividir os bens do casal com Marli, de quem estava se separando judicialmente. O resultado do julgamento deverá ser divulgado ainda hoje.

O CRIME

De acordo com as informações, o casal vivia maritalmente há algum tempo, e devido o comportamento do marido que a ameaçava constantemente, Marli dos Santos optou pela separação. Ao comunicar sua decisão ao marido, avisou que o mesmo vendesse os bens do casal, já que queria sua parte por direito.

Mesmo assim, os dois continuaram vivendo na mesma casa. Na noite do dia 17 de março de 2019, os dois voltaram a ter um desentendimento sério, quando mais uma vez Marli voltou a falar na divisão de bens.

Nesse momento, Elton pegou uma espingarda e a matou com dois tiros. Ele fugiu do local, no Ramal do Milton, e foi preso três anos depois, escondido numa propriedade do Ramal do Railton, no Município de Capixaba.