Levantamento mostra que 71% das acreanas conhecem alguém com autismo

Uma consulta feito pela agência de saúde Famivita com mais de 2,5 mil participantes entre 12 e 18 de abril de 2023 mostra que um grande número de pessoas conhece alguém com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No Acre, 71% dos entrevistados responderam dessa foram, que conhecem ao menos uma pessoa com o TEA. No Maranhão, esse número é de 78%.

“Também foi mostrado que 66% das pessoas conhecem ao menos uma pessoa com autismo, sendo que entre os homens tal número foi de 54%, contra 67%, entre as mulheres”, diz a agência.

O estudo busca razer mais informação e visibilidade para o Transtorno do Espectro Autista é um dos maiores desafios no Brasil contemporâneo, envolvendo essa condição neurológica. O TEA é um distúrbio que tem como características principais, dificuldades para interagir socialmente, deficiências verbais, físicas e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Conforme apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 70 milhões de pessoas no mundo estão no TEA.

Usualmente, o Transtorno persiste na adolescência e na idade adulta e, em boa parte dos casos, seus sinais se mostram aparentes durante os primeiros cinco anos de vida. Vale lembrar que quanto antes os pais observarem e identificarem essas características e buscarem ajuda, melhor. Isso porque diversos estudos revelaram que o tratamento precoce, iniciado antes dos três anos de idade, traz resultados mais significativos no desenvolvimento da criança com autismo.

Como o Transtorno se manifesta de variadas maneiras em cada criança, a indicação de terapias costuma variar. Contudo, as mais diversas alterações nos processos neurológicos – a exemplo de modificações no crescimento, reações químicas e conexões dos neurônios – são comuns a todos os autistas e embora não haja cura, vale endossar que pode ser atenuado com tratamentos envolvendo áreas do comportamento, comunicação e pedagogia, entre outras.

O estudo teve abrangência nacional e foi realizado com mais de 2.500 participantes entre 12 e 18 de abril de 2023. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet.