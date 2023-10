Lançamento de Programa da Prefeitura de Rio Branco interdita rua Rui Barbosa, no centro

A cerimônia oficial de lançamento do programa Recomeço Para as Famílias 2023, da Prefeitura de Rio Branco, que beneficia com móveis e eletrodomésticos novos famílias atingidas por alagações, na capital, bloqueou a rua Rui Barbosa causando incômodo no trânsito.

No local do evento, três grandes tendas foram montadas na rua Rui Barbosa, mesmo que a cerimônia fique ao lado da Praça da Revolução, que poderia comportar a ação sem afetar a mobilidade dos veículos na região.

Agentes da RBTrans instruem motoristas que tem acessar a rua que está bloqueada, indicando a rua Benjamin Constant como alternativa.