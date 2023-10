Degradação florestal cai 71% no Acre em 2023, aponta estudo do Imazon

As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 1.347 quilômetros quadrados em setembro de 2023, o que representa uma redução de 74% em relação a setembro de 2022, quando a degradação detectada foi de 5.214 quilômetros quadrados. No Acre, a degradação caiu 98% comparando setembro deste ano com igual mês de 2022. Já na comparação entre agosto (94 km2) e setembro de 2023 (27 km2) a queda é de 71%.

Em setembro de 2023 a degradação foi detectada no Mato Grosso (41%), Tocantins (25%), Pará (15%), Amazonas (14%), Rondônia (4%) e Maranhão (1%).

Em setembro de 2023, o SAD detectou 546 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal, uma redução de 52% em relação a setembro de 2022, quando o desmatamento somou 1.126 quilômetros quadrados. O desmatamento detectado em setembro de 2023 ocorreu no Pará (47%), Mato Grosso (14%), Amazonas (13%), Acre (10%), Rondônia (5%), Maranhão (4%), Roraima (4%), Amapá (2%) e Tocantins (1%).

Os dados são do Imazon. A degradação florestal é a eliminação parcial e gradual da vegetação para a extração seletiva de madeira e de outros recursos naturais. Pode ocorrer também por fogo e alterações climáticas.