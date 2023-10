Acre recebeu mais de 1,2 milhões de descargas elétricas por raios em 2023

Dados enviados com exclusividade ao ac24horas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram que de janeiro a setembro de 2023 caíram 1.287.662 raios no Estado do Acre. Para efeito de comparação, no ano passado inteiro foram 4.251.424. Em 2021, 1.969.315 descargas foram registradas no Acre.

Em Rio Branco caem 23,6 raio por quilometro quadrado ao ano.Em Santa Rosa do Purus, na fronteira com o Peru, são 15,5 descargas por km²/ano. Ao menos 58 milhões de raios caem no Brasil todos os anos.

Como se prevenir de raios:

Durante as tempestades fique em casa; Saia somente se for absolutamente necessário; Não retire nem coloque roupa em estendedores (varais) de arame durante a tempestade; Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linha telefônicas ou elétricas e estruturas metálicas; Não manipule materiais inflamáveis em recipientes abertos; Não operar tratores ou máquinas, especialmente, para rebocar equipamentos metálicos; Se você estiver viajando permaneça dentro do automóvel; os automóveis oferecem uma excelente proteção contra raios; Busque refúgio no interior de edifícios; Mantenha-se longe de árvores isoladas; Não permaneça dentro d’água durante as tempestades; Em casa, permaneça longe de portas e janelas; Evite áreas altas, busque refúgio em lugares baixos; Durante uma tempestade, não utilize aparelhos eletrodomésticos, mantenha-os desligados das tomadas e, também, desconecte da antena externa o televisor, assim você estará reduzindo danos; Use o telefone somente em uma emergência, os raios podem alcançar a linha telefônica aérea; Ao sentir carga elétrica em seu corpo (caracterizada por eriçamento do cabelo e formigamento da pele) jogue-se ao chão; Preste atenção à previsão do tempo para o princípio e fim da tarde, quando ocorre a maioria das trovoadas.

Além disso, importante er um plano de fuga para qualquer atividade ao ar livre e afaste-se dos cumes das montanhas antes do meio-dia. Se tiver de fazer uma longa travessia de barco, tenha especial atenção. As canoas são um dos lugares mais expostos que existem. Com mau tempo, evite árvores altas, picos desprotegidos, campos abertos e ou mesmo praias e piscinas. Na floresta, procure um conjunto de árvores de altura regular e numa zona baixa, mas longe d’água. Afaste-se de troncos e raízes.