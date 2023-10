Vídeo: duas onças aparecem em ramal no interior do Acre neste domingo

Duas onças pintadas foram flagradas andando no Ramal do Cesar Messias, em Sena Madureira, neste domingo, 22. No Ramal de barro, com área de floresta, os felinos andam com calma sem se assustar com o carro onde está a pessoa que filma os animais

“Olha aí no Ramal do Cesar Messias, uma onça pintada. Aí o cara anda num Ramal desse a pé olha aí ó..” comenta o homem, que em seguida vê uma pintada ainda maior no local. “São duas, olha aí. Duas onças pintadas aqui no Ramal do Cesar Messias”, se admira o homem

A cena foi registrada na manhã deste domingo, 22. Veja o vídeo: