Porto Walter ganha uma nova rua pavimentada com tijolos

O Prefeito de Porto Walter, César Andrade, e o vice, Guarsônio Melo, entregaram à comunidade, neste sábado , 21, a Rua Mamed Cameli, no bairro da Aggreko. A via foi pavimentada em tijolos maciços com drenagem e calçada e com a construção da via, a prefeitura assegura a acessibilidade e minimiza os transtornos da população.

” Aqui era lama no inverno e poeira no verão. Essa obra é um sonho dos moradores e mostrou o compromisso do prefeito com a qualidade de vida e bem-estar das pessoas”, disse o morador Odair Mota.

Essa é a segunda rua construída pela atual gestão. Segundo o prefeito cesar Andrade, mais bairros de Porto Walter serão beneficidos com os investimentos. “A experiência de percorrer as ruas proporciona o conhecimento da realidade e em breve, anunciaremos outros investimentos”, disse o gestor.

Para a obra da Rua Mamed Cameli, a gestão investiu R$576 mil reais provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Flaviano Melo.