Liderança do CV é executado por membros do B13 enquanto jogava bola em Rio Branco

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Djair Costa Lima, de 27 anos, liderança da facção Comando Vermelho, foi executado a tiros na tarde deste sábado, 21, em um campo de futebol situado no CEJA na rua Rio Grande do Sul ,no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

Segundo Informações da Polícia, Djair era acostumado a jogar bola no campo de futebol de segunda-feira até ao sábado. Pela tarde de hoje enquanto praticava o esporte com os amigos, ele foi abordado por dois criminosos da facção Bonde dos 13, que chegaram a pé no local e em posse de uma arma de fogo efetuaram cinco tiros contra a vítima. Djair foi atingido na região da cabeça e do abdômen. Mesmo ferido ainda conseguiu correr alguns metros e caiu ao lado do campo de futebol. Após a ação, os criminosos correram e fugiram pelo Rio Acre.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Djair que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Militares colheram as características dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Djair foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o crime está relacionado a guerra entre organizações criminosas.

O caso segue sob investigação do Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).