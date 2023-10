Semana tem registro de aumento no nível do Rio Acre, mas situação ainda é preocupante

O nível do Rio Acre teve uma semana que explica bem as condições climáticas que vive o estado este ano. Em Rio Branco, o manancial teve registros de aumentos de nível, o que, no entanto, não acaba com a preocupação a seca severa vivida pelos moradores da capital acreana e sentida mais ainda pela população ribeirinha.

Neste sábado, 21, o nível do Rio Acre na capital acreana é de 1,83m, o que representa quase 40 centímetros a mais do que o nível registrado na última segunda, 16, quando o nível era de 1,44m.

O Rio Acre viveu uma verdadeira “gangorra” esta semana por conta das chuvas em outras regiões do estado que influenciam na cota da capital acreana e alterou subidas e descidas de nível, chegando a cota 1,86m na última quinta-feira.

Toda essa inconstância do nível do rio é normal para o período e não diminui a preocupação com a estiagem prolongada, já que a chegada das chuvas regulares estão previstas apenas para dezembro. “Essas oscilações fazem parte deste período. Infelizmente, ainda temos previsão de falta de chuvas. Nossa expectativa é que as chuvas regulares só cheguem em dezembro, o que teremos até lá são chuvas esporádicas e por isso nosso monitoramento e preocupação com o rio continuam”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.