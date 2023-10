Polícia prende trio que decepou a mão de homem que tinha dívida de droga

Nesta sexta-feira, 20, a Polícia Civil e Polícia Militar prenderam um trio acusado de decepar a mão de um homem que tinha dívida de droga com uma facção criminosa e também havia cometido furtos no município de Feijó. O caso aconteceu no dia 13 de maio deste ano e a ação criminosa foi filmada e divulgada pelos faccionados em redes sociais.

O delegado Railson Ferreira conta que Leuerllem Santos, de 30 anos, que era usuário de drogas, tinha uma dívida com a facção criminosa. Ele também era acusado de furtos. Então os irmãos José da Silva e Silva, 23 anos, Damião da Silva e Silva, 24 anos e Marcos Luz do Nascimento, 19, o levaram para uma área de matagal na localidade Bela Vista, o amarraram e mutilaram.

” Leuerllem ficou amarrado por umas seis horas. Em seguida os 3 aplicaram a disciplina e deceparam a mão dele. Foi um crime cruel porque tiveram que dar vários cortes até a decepação. Eles foram presos em Manoel Urbano e aqui em Feijó e agradeço a parceria da Polícia Militar”, contou o delegado Railson Ferreira

A Audiência de Custódia será realizada neste sábado, 21.