Polícia Civil implanta o núcleo Pacificar em mais 5 municipios do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) está demonstrando um compromisso sólido com a resolução pacífica de conflitos ao expandir o núcleo Pacificar em cinco municípios do estado. Sena Madureira, Manoel Urbano, Xapuri, Capixaba e Plácido de Castro agora contam com esse serviço de mediação, que tem como objetivo evitar disputas judiciais prolongadas.

O Pacificar é uma iniciativa destinada a promover a paz social e resolver conflitos cotidianos que surgem na sociedade. A sua missão é evitar que questões menores se transformem em processos judiciais dispendiosos e demorados, oferecendo uma alternativa eficaz e rápida para a resolução de litígios.

“O compromisso da equipe do Pacificar em resolver pequenos conflitos de forma pacífica, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, tem sido notável. A implantação desse serviço em mais municípios acreanos ressalta a importância da resolução colaborativa de disputas na construção de uma sociedade mais harmoniosa”, destacou o delegado-geral, Henrique Maciel.

À medida que o Pacificar continua a expandir sua presença na região, é esperado que mais cidades do Acre se beneficiem dessa valiosa ferramenta. A capacidade de resolver disputas de maneira pacífica e colaborativa não apenas economiza tempo e recursos, mas também contribui para a construção de uma comunidade mais unida e harmoniosa.

De acordo com o Coordenador do Pacificar, Paulo Carpegiane, para que um núcleo do Pacificar seja aberto e venha a funcionar tem que ter o apoio do Delegado e equipe policial da delegacia local. Ele também parabeniza o Governo do Estado do Acre, através Direção-Geral de Polícia e aos delegados e equipes polícias dos municípios onde foram oficializados a abertura dos novos núcleos.

“Quando assumimos a coordenação existia apenas quatro núcleos funcionando, hoje estamos com 15 núcleos do Pacificar, sendo quatro em Rio Branco, um núcleo nas cidades de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri e dois em Plácido de Castro”, informou Paulo Carpegiane.