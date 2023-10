Dom Porquito apresenta experiência internacional em Missão à América Latina e Caribe

Ampliar ainda mais o alcance, difundir a qualidade dos produtos do Acre para o mundo e aumentar as exportações internacionais. Esses são alguns dos diversos objetivos da participação da empresa Dom Porquito na Missão Empresarial à América Latina e Caribe, realizada pela Agência Brasileira de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) na Cidade do Panamá. No evento, o empreendimento acreano apresenta a experiência que possui no mercado nacional e internacional.

A convite da entidade federal, os sócios-proprietários da indústria, Kristiene Taveira e Paulo Santoyo, compõem uma comitiva de 39 empresários brasileiros que realizam rodadas de negócios com compradores do Panamá e República Dominicana, dois dos principais mercados da América Central e Caribe. Os encontros de negócios entre os três países fazem parte da estratégia de ampliar a exportação dos bens brasileiros, principalmente da Região Norte, para novos mercados,

Durante o primeiro encontro entre os empresários acreanos e dos dois países, realizado na última quinta-feira, 19, Paulo Santoyo destacou que além de abastecer o mercado brasileiro, a Dom Porquito também atua em países como Bolívia, Cuba, Haiti, Moçambique, Peru, República Dominicana e o território autônomo de Hong Kong. Ele ressaltou que os altos padrões adotados na empresa e a qualidade dos produtos são marcas que têm conquistado os consumidores pelo mundo.

“A qualidade da Dom Porquito vem despertando conquistando o paladar das pessoas mundo a fora, o que nos deixa muito contentes. Estar nessa missão empresarial representando o Acre é uma felicidade enorme. Além de apresentar nosso estado e suas potencialidades, também temos a oportunidade de mostrar que o Acre possui grande potencial para ser o elo de ligação da rota de integração comercial do Brasil com a Ásia e outros com o Corredor Interoceânico”, disse Santoyo.

De acordo com Kristiene Taveira, o convite da Apex Brasil é a oportunidade de estreitar laços com outras regiões e difundir ainda mais os produtos da Região Norte pelas Américas do Sul, Central e do Norte. Ela ressaltou que a Dom Porquito representa a essência do bom trabalho e dedicação do povo acreano. “Agradeço muito a Apex através do seu presidente, Jorge Viana. Ampliar nossas exportações representa mais dinheiro na economia, além de emprego e renda”.

Com informações da assessoria da Dom Porquito