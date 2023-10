Vice-Consulado da Itália em RO terá equipamento para coletar digitais para emissão de passaporte

A partir do dia 7 de novembro, o Vice-Consulado da Itália em Porto Velho, com competência nos estados de Rondônia e Acre terá, em doação, os equipamentos necessários para efetuar a coleta dos dados biométricos/digitais para a emissão do passaporte Italiano.

O Vice-Consulado de Porto Velho faz parte da rede consular honorária do Consulado Geral de São Paulo, e depois da última visita ao estado do Cônsul Geral, Domenico Fornara, e tendo em vista a grande distância entre Rondônia e Acre do Consulado Geral em São Paulo, o diplomata pleiteou junto ao Ministério Italiano das Relações e Cooperação Internacional ( Farnesina) a instalação dos equipamentos.

Após todos os trâmites burocráticos e a expedição, por parte do Ministério Italiano, do Decreto desta nova função, o Vice-Consulado Italiano em Porto Velho realizará o serviço à população italiana e ítalo-brasileira que tenha residência em Rondônia e Acre, com agendamento mensal e de forma permanente.

“Esta é uma grande conquista para os cidadãos italianos residentes no Norte da Amazônia Ocidental, e um avanço muito grande no reconhecimento do Estado de Rondônia como parceiro importante da Itália no âmbito internacional. Um agradecimento especial ao Cônsul Geral, Domenico Fornara, pela sensibilidade e o carinho à comunidade italiana Rondoniense e Acreana”, disse o Vice-Cônsul de Porto Velho, Claudio Guastella.

O Vice-Consulado Italiano em Porto Velho fica localizado na rua Duque de Caxias, bairro Caiari, nº 590. O local foi inaugurado em 2018 e desde a sua instalação cumpre um papel fundamental nas relações entre a Itália e os estados de Rondônia e Acre.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 69 99986 4115.