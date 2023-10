Prefeitura de Rio Branco lança editais da Lei Paulo Gustavo nesta sexta-feira

Com o compromisso de executar plenamente os recursos da Lei Paulo Gustavo ainda em 2023, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), realizará um evento de lançamento dos cinco editais que chegarão para aquecer o setor cultural de Rio Branco, nesta sexta-feira, 20, a partir das 18h30, no Teatro Maués Melo, do Centro Cultural Thaumaturgo Filho, atual sede da FGB.

A expectativa é de que toda a comunidade artística e produtores culturais do município participem.

“Esse lançamento é um grande momento porque a Lei Paulo Gustavo é uma grande vitória do setor cultural desse país. É uma lei que não impacta positivamente apenas nas pessoas que trabalham com a área cultura. Os comerciantes, prestadores de serviços e até mesmo o turismo são impactados positivamente com ela”, afirma o diretor-presidente da FGB, Andeson Nascimento.

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, cada R$ 1 investido no setor cultural gere, em média, R$ 1,67 para a economia brasileira. Para Rio Branco, o recurso destinado foi de R$4.180.911,23, que impactará em áreas além da cultura, como o turismo, a gastronomia, o comércio local, que se beneficiarão do aumento da atividade cultural na região.

A Lei Paulo Gustavo foi criada como lei emergencial durante a pandemia da covid-19, pensada para diminuir os efeitos negativos no setor cultural, um dos mais atingidos durante os anos de pandemia, e tem como principal objetivo fomentar a cultura e a arte em todas as suas formas. Ela prevê a destinação de recursos para a realização de projetos culturais e artísticos, valorizando o trabalho dos artistas e produtores culturais regionais.