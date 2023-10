Morre em Rio Branco, Francisco Ubiratan, pai do prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos

Faleceu em Rio Branco, nesta sexta-feira, 20, às 3h da madrugada, o senhor Francisco Ubiratan de Vasconcelos, aos 85 anos, pai do prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos.

Nascido no Maranhão, o senhor Ubiratan, como era mais conhecido, se considerava acreano, pois chegou ao estado com 5 anos de idade. Era mecânico, tendo trabalhado no Deracre.

De acordo com o prefeito Bira Vasconcelos, a morte foi decorrente de complicações da hemofilia, doença crônica que o pai enfrentava há mais de 12 anos.

“Ele lutava contra essa doença crônica há 12 anos. Ele foi muito forte e resistiu o que pôde. Seu Ubiratan foi uma figura conhecida, foi do Lions Clube, da diretoria do Atlético Acreano, clube pelo qual era apaixonado”, disse o prefeito.

O sepultamento será ainda na tarde desta sexta-feira no cemitério Morada da paz, na capital acreana.