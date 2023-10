Faixas anônimas espalhadas pela cidade pedem a Gladson fim da corrupção na Selic e na Seop

A manhã de sexta-feira, 20, na capital acreana, começou com polêmica. Em três pontos diferentes de Rio Branco, faixas anônimas pedem que o governador Gladson Cameli acabe com corrupção na Secretaria de Licitação (Selic) e também na Secretaria de Obras Públicas (SEOP).

As três faixas contêm a mesma frase: “Governador acabe com a corrupção na Selic e Seop!”.

Apesar de não ter identificação, as faixas chamam atenção de quem passa pelos locais e ainda não foram retiradas. As faixas foram colocadas em locais estratégicos, uma delas, foi colocada na Praça dos Povos da Floresta, em frente ao Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre. Uma outra, em frente ao Tribunal de Contas do Estado, na Avenida Ceará, que é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos governantes.

O governo do Estado não se manifestou sobre as faixas até o momento.