Consultor capacita gestores municipais para ter acesso a recursos voltados a investimentos na educação

Durante todo o dia desta sexta-feira, 20, ocorre no Memorial dos Autonomistas, na capital, um encontro de captação de recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (FNDE/MEC) para gestores e secretários dos 22 municípios acreanos.

A iniciativa idealizada pelo deputado estadual Afonso Fernandes (PL) em conjunto com a Assembleia Legislativa visa o fortalecimento da educação básica no Acre, principalmente na faixa etária de 0 aos 5 anos de idade, tendo em vista a queda nas avaliações de ensino. “É justamente nesse período que a criança tem sua formação mas precisa, de coordenação motora e demais situações”.

Fernandes disse que o estado precisa ter uma atenção voltada para esse público. Com isso, ele revelou que os técnicos do MEC estão trazendo aos gestores da educação mecanismos que possibilitem acesso a recursos. “Não tem muitas vezes por falta de conhecimento, sendo que a maioria fica aguardando repasse do FPE, então, os técnicos vieram mostrar maneiras de acesso a recursos voltados a construção de creches, ônibus e demais necessidades”, declarou o parlamentar.

O mediador e consultor Éder Carlos, destacou que o objetivo do encontro é instruir os técnicos e gestores dos municípios a fazer a forma correta do monitoramento dos termos de compromissos de projetos de anos anteriores. Segundo ele, não houve prestação de contas. “Isso impede de receber recursos em função da alta demanda nos municípios, então, estamos aqui trabalhando com todos os municípios”, explicou, revelando a importância da capacitação de técnicos.

O FNDE/MEC é responsável pela maioria das ações e programas da educação básica do país, além de atuar também na educação profissional, tecnológica e na educação superior. A secretária de educação do município de Tarauacá, Maria Lucicleia, enalteceu o encontro. “É importante estarmos nos capacitando para que não possamos perder recursos e até o bloqueio de recursos”.

Vanderleia Araujo, gestora da educação em Assis Brasil, lembrou que o município já contratou uma empresa especializada em captação de recursos na educação. “Já temos resultados, sendo dois projetos da educação infantil aprovados, então, um evento como esse só temos a ganhar”, comentou.