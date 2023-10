Alan e Gonzaga se reúnem com embaixador da China para tratar de exportação de carne

O senador Alan Rick e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participaram na quinta-feira (19) de reunião com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para tratar sobre a Ferrovia Transcontinental e outras parcerias comerciais visando o desenvolvimento do estado do Acre. A reunião foi um pedido do presidente Luiz Gonzaga e ocorreu graças a intermidiação do coordenador da bancada acreana, senador Alan Rick.

Luiz Gonzaga destacou a importância da reunião e afirmou que o Acre depende dessa rodovia para se tornar um grande exportador para a Ásia. O parlamentar destacou a boa posição geográfica para a logísticas até os portos peruanos. O deputado pediu ao embaixador apoio para a construção dessa rota, que deve encurtar em até 29 dias o tempo de transporte marítimo da produção brasileira para os países asiáticos.

“É muito pouco que precisa ser feito diante de tudo que pode representar para a economia do nosso estado. O Acre tem um grande potencial de produção, o que nos falta é ainda mais poder de exportação. Com essa ferrovia o Acre entrará de vez no cenário de exportação mundial”, disse o deputado.

O senador Alan Rick destacou que a ferrovia vai encurtar o tempo de transporte dos produtos para a Ásia e afirmou que o Acre só tem a ganhar com isso.

“Essa ferrovia será uma rota fundamental para encurtar o tempo de transporte dos produtos de exportação dos países da América do Sul para Ásia, através dos portos peruanos e uma rota que irá fomentar o desenvolvimento do Acre”, afirmou o Senador Alan Rick.

Alan Rick também discorreu sobre a excelência da carne produzida no Acre e pediu ao embaixador chinês apoio para a inserção do frigorífico acreano Frisacre que já está habilitado para exportação à China, na lista do MAPA.

O embaixador afirmou que entende a importância da construção da ferrovia, mas também reconhece os desafios, como o alto custo da obra, questões ambientais e os interesses regionais do Peru em relação à rota.

O embaixador também sugeriu que o Acre se dedique à bioeconomia, dado o alto interesse mundial em produtos da Amazônia, utilizando ciência e tecnologia no desenvolvimento de produtos. “Os chineses estão muito preocupados com o consumo de alimentos saudáveis e o mundo todo está de olho na Amazônia. É importante que vocês agreguem valor aos produtos com essa marca, ao invés de exportá-los in natura”.

Por fim, Alan Rick convidou o embaixador para uma nova visita ao Acre, ocasião em que deve organizar uma reunião com os governos do Peru e da Bolívia, que também tem interesse em ser incluída na rota da ferrovia.

“Peço ainda o apoio da Embaixada para organizarmos uma reunião junto à Câmara Chinesa de Comércio no Brasil, para estreitarmos as relações entre os produtores do Acre e investidores chineses”, finalizou o senador.

Participaram da reunião também o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), Assuero Veronez, e o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanipal Mesquita.