Acreana organiza rifa e pede ajuda para conseguir concluir sonho de terminar faculdade de medicina

Ádria Ferreira está muito perto de terminar o tão sonhado curso de medicina. Aos 26 anos, nascida e criada em Rio Branco, a jovem, de família humilde, entrou no curso de medicina em uma faculdade particular em 2018 e poderia terminar o curso em junho do próximo ano.

O problema é a falta de grana. Apesar de contar com uma bolsa do FIES, o que ainda precisava de mensalidade para pagar era muito alta para os pais. Para conseguir ajudar a custear os estudos, Ádria vende geladinho e comida por encomenda. Mesmo assim, as dívidas se tornaram uma “bola de neve” e a jovem precisou trancar a faculdade no 11º período. “Minha família nunca teve condições financeiras para arcar com a faculdade, eu consegui chegar até aqui, vendendo geladinho, também faço comida por encomenda, sempre na correria, sem perder a dignidade, mas agora fui obrigada a trancar o curso”, conta.

Para tentar ajudar Ádria a voltar ao internato, última parte antes da conclusão do curso de medicina, amigos e familiares resolveram organizar uma rifa no valor de R$ 1 mil e mais outros prêmios.

“A iniciativa da rifa veio de amigos, relutei no início devido aos julgamentos de terceiros que não conhecem a minha história e poderiam me crucificar, mas coragem e anunciei e não fazia ideia da repercussão que iria ter. Graças a Deus, aos amigos, familiares e até pessoas que não me conhecem estão fazendo parte desta campanha que a única finalidade é retornar ao internato e concluir finalmente a minha tão sonhada faculdade”, explica.