Ulysses visita sede da SWAT e do Departamento de Polícia de Los Angeles

Instrutor de SWAT desde o ano de 2002, quando ainda era major da Polícia Militar do Acre, o deputado federal Coronel Ulysses (União/AC) visitou em missão oficial da Câmara dos Deputados a primeira unidade da instituição e o LAPD (Los Angeles Police Departament). As visitas ocorreram nos dias 16 e 17.

A SWAT (em português, Armas e Táticas Especiais) fica sediada em Los Angeles – no sudoeste da Califórnia, na Costa do Pacífico. Criada nos anos de 1960, após os incidentes Watts Riots, Surrey Street Shootings e Charles Withman incident, a unidade SWAT é a primeira unidade de elite policial do mundo na área de ações táticas especiais. É também conhecida como Pelotão D (Platoon Delta) do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Na SWAT e no LAPD, além de conhecer os equipamentos (viaturas, equipamentos e armamentos) utilizados nas operações das duas unidades, Coronel Ulysses ainda participou da Conferência sobre Crimes de Elevadas Repercussões, Contra-Terrorismo e Operações Especiais, Serviços de Emergência e o emprego da SWAT em operações de alto risco e combate ao tráfico de drogas ilícitas. Ulysses também esteve na unidade de veículos blindados daquela unidade policial de elite. As viaturas são empregadas em situações de alto risco.

Na SWAT, por exemplo, cada policial dispõe de viatura pessoal – dotadas de equipamentos e armamento moderno – que leva para sua residência, e, quando acionado numa emergência, pode agir imediatamente, indo até os locais das ocorrências. Ou seja, os integrantes da SWAT fazem parte de uma equipe diferenciada, composta então por policiais com treinamento militar e com experiência em campo.

Ulysses, que é vice-presidente a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, participou ainda de reuniões na Agência de Inteligência de Los Angeles, onde conheceu detalhes do Centro de Comando e Controle da SWAT e do LAPD. Esse centro envolve em suas ações a presença do maior números de agências policiais federais, estaduais e locais. “O mais importante desse centro é o compartilhamento e disseminação de informações na prevenção e no combate ao crime”, explicou Ulysses.

Os dados coletados durante ao missão oficial aos Estados Unidos – em San Diego, Chula Vista, na fronteira com o México e em Los Angeles – serão utilizadas por Ulysses e demais integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara para aprimorar a legislação brasileira de repressão às facções criminosas e combate à violência, bem como para contribuir com o aprimoramento das forças policiais brasileiras.

A missão oficial da Câmara aos Estados Unidos é comandada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, deputado Sanderson (PL/RS), e integrada por outros membros dirigentes da comissão, dentre os quais os deputados Coronel Assis (União/MT) e Coronel Ulysses (União/AC).