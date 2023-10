Sessão é encerrada e aprovação de empréstimo de R$ 340 milhões é adiada

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném (PSB) encerrou a sessão deliberativa desta quinta-feira, 19, e adiou a aprovação do pedido de autorização de empréstimo de R$ 340 milhões junto a Caixa Econômica e ao Banco do Brasil para investimentos em pavimentação de ruas, água, esgoto e também habitação – no caso, o programa 1.001 dignidades do Poder Executivo.

Neném deixou claro que a procuradoria da Câmara não concluiu o parecer jurídico por falta de documentos necessários e, com isso, inviabilizou a votação que era de interesse da gestão de Bocalom. “Eles encontraram diligências e pediram mais documentos como por exemplo, as taxas de juros dos bancos”, explicou.

O líder da prefeitura, vereador João Marcos Luz (MDB), disse que os técnicos da gestão deverão sanar as dúvidas da procuradoria e a votação deve ocorrer na próxima semana. “Já existe um acordo político falta agora apenas resolver as questões burocráticas”, finalizou.