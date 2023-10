Responsável por vídeo em que crianças pintavam sigla de facção pede desculpa

Um adolescente responsável pela gravação e publicação de um vídeo onde crianças eram estimuladas a pintar siglas de uma organização criminosa no bairro Cidade do Povo, no 2° Distrito de Rio Branco, no último dia 12, é visto num vídeo que foi divulgado nesta quinta-feira,19, pedindo desculpas pelo ocorrido.

O pedido de desculpas foi feito após a grande repercussão do primeiro vídeo, que foi feito, supostamente, no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública conduzia uma ação em alusão ao Dia das Crianças, no mesmo local.

“Venho me desculpar do vídeo que eu fiz, peço desculpas à população e às crianças, isso não vai se repetir”, diz o adolescente.